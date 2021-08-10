Сегодня, 10 августа, в центре Саратова встали четыре трамвайных маршрута. Об этом сообщают в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В 14:16 на пересечении Астраханской и Советской встали трамваи №№3, 9, 10 и 11.

От 6-й Дачной «тройка» идёт с увеличенным интервалом. От Мирного переулка движения нет.

«Девятка» и «десятка» идут от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка до Детского парка. Тех, кто ждет трамваи в Мирном переулке просят пройти до парка.

Вагоны 11-го от 6-го квартала идут до улицы Осипова.

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