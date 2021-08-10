Спустя 10 лет ртищевские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве

Задержан подозреваемый в убийстве 10-летней давности
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Ртищева Саратовской области раскрыли убийство десятилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По предварительным данным, 18 ноября 2011 года в овраге рядом с гаражами на пересечении Григорьева и Горной нашли тело 20-летнего парня с ранениями головы.
Судмедэксперты тогда установили, что причиной смерти стали множественные рубленные и ушибленные раны головы с переломом костей черепа.
На протяжении десятилетия сотрудникам СК и местной полиции не удавалось найти виновника гибели молодого человека. И вот, сейчас правоохранители смогли найти злоумышленника и собрать доказательства.
По подозрению задержали 29-летнего местного жителя. На момент совершения преступления ему было 19. Решается вопрос о мере пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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