Спустя 10 лет ртищевские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве

Задержан подозреваемый в убийстве 10-летней давности Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Ртищева Саратовской области раскрыли убийство десятилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, 18 ноября 2011 года в овраге рядом с гаражами на пересечении Григорьева и Горной нашли тело 20-летнего парня с ранениями головы.

Судмедэксперты тогда установили, что причиной смерти стали множественные рубленные и ушибленные раны головы с переломом костей черепа.

На протяжении десятилетия сотрудникам СК и местной полиции не удавалось найти виновника гибели молодого человека. И вот, сейчас правоохранители смогли найти злоумышленника и собрать доказательства.

По подозрению задержали 29-летнего местного жителя. На момент совершения преступления ему было 19. Решается вопрос о мере пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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