Виктория Бородянская рассказала об удивительных местах Краснокутского района

Виктория Бородянская Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 10 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской. Она рассказала об интересных уголках Краснокутского района.

Намедни, 7 августа, мир отмечал не только 60 лет в космосе, но и 60-летие приземления второго человека в космосе Германа Титова. А сел его корабль «Восток-2» как раз неподалеку от Красного Кута.

Так, в районе космическая тематика имеет большой спрос. Бородянская рассказала, что в Красном Куте продается множество разнообразнейших сувениров, связанных с космическими достижениями. Помимо этого, в краеведческом музее работает постоянная выставка, посвященная Герману Титову. Там можно даже подержать трубку телефона с «Востока-2». Не только взрослым, но и детям будет интересно посетить экспозицию – для маленьких посетителей там есть множество интереснейших экспонатов, а также ростовая кукла-космонавт.

Но не только «космическим туризмом» может заинтересовать Краснокутский район. Очень неожиданно, отметила Виктория Бородянская, но Красный Кут может привлечь и полноценными подвесными мостами, перейдя один из которых можно увидеть табличку «Анапа», и дрофонарий.

Отдельно Бородянская отметила Дьяковский лес, который, по её словам, неожиданно выбивается из степного пейзажа. Там же, где-то в лесу, находится Дуб желаний, куда регулярно забредают жаждущие счастья мечтатели.

А находится всё это великолепие совсем недалеко. 1,5 часа на машине или чуть больше двух часов на электричке – и вы в Краснокутском районе. Бородянская уточнила, что район активно развивается, и проблем с размещением (как в палатках, так и в хостелах), питанием и развлечениями возникнуть не должно. Отдельно глава комитета отметила то, что даже в Дьяковском лесу отлично ловит интернет. Для кого-то это будет существенным плюсом, но для желающих отдохнуть от мирской суеты, конечно, минусом.

Смотреть видеосюжет «Нетипичный туризм. Краснокутский район» Пресс-конференция Виктории Бородянской

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