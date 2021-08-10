В Саратове загорелся купол отремонтированного цирка

Ольга Симонова

Сегодня, 10 августа, в Саратове загорелся цирк.

В 13:53 пожарным поступил вызов. Сообщили о пожаре по адресу Чапаева, 61.

Зафиксировано загорание купола цирка, пожарно-спасительные подразделения выехали к месту по вызову № 3, о чем информирует ГУ МЧС региона.

Upd.: Из-под купола цирка виден дым. На место выехали 15 расчетов.

Напомним, ремонт цирка имени братьев Никитиных в Саратове стал одним из самых известных долгостроев города. Масштабная реконструкция должна была закончиться еще в декабре 2020 года, однако долгожданное открытие неоднократно откладывалось. Недавно в цирке наконец-то прошло первое за четыре года представление.

Сейчас в цирке имени братьев Никитиных проходят большие гастроли э циркового спектакля «Принц Цирка». «Грандиозное шоу фонтанов» имеет номера с африканскими львами и другими животными, а также столбами воды высотой более 20 метров. На первые представления было распродано более пяти тысяч билетов.

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