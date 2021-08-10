Володин заявил о запуске программы благоустройства дворов в Саратове

Вячеслав Володин посетил Детский парк в Саратове

Сегодня, 10 августа, спикер Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Политик рассказал о благоустройстве Детского парка в Саратове.

Начать работы планируют в следующем году. Сегодня же депутат обсудил проект реконструкции с местными жителями. Планируют обустроить более пяти га.

На данный момент идет разработка проектно-сметной документации. Предполагается, что в парке появятся зоны для отдыха и спорта, детский памп-трек, летняя читальня, площадка для проведения летних кинопоказов, зооуголок и амфитеатр. Также планируют обновить стадион.

- Правильно было бы подумать, чтобы такие парки появились в каждом районе. Надо проработать, чтобы пешеходная зона была доступна тем, кто захочет прийти в Детский парк, – сказал Володин.

Также было предложено расширить пешеходную зону от Рахова по Советской Астраханской и проработать вопрос ее соединения по Рабочей с малым пешеходным кольцом по Бахметьевской.

Помимо прочего, в этом году продолжится благоустройство Рахова – от Вавилова до Московской.

- В завершении встречи Володин заявил о запуске новой программы по благоустройству дворов Саратова. За осень-зиму он предложил подготовить проекты. И отметил, что в первую очередь запускать программу надо в тех районах, где завершается ремонт тротуаров в этом году, – в Ленинском, Волжском, Октябрьском, Фрунзенском, на следующий год – в Кировском и Заводском, - говорится в сообщении сторонников политика.

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