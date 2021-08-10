Суд вынес приговоры банде подростков из Балакова

Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Суд вынес приговор восьмерым подросткам из Балакова Саратовской области. Делом занимались сотрудники местного Следственного комитета. Среди молодых людей: 15, 16, двое 17-ти и трое 18-летних. Также судили 15-летнюю девушку.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июль 2020 года компания друзей, поодиночке и вместе, занималась кражами из магазинов. Так, шоплифтеры «выносили» еду, бытовую химию, одежду и обувь, аксессуары для телефонов и даже электрошашлычницу. Стоимость похищенного варьировалась от 100 рублей до 10 тысяч.

В феврале двое из товарищей в супермаркете на улице Факел Социализма отняли у 12-летнего мальчика две тысячи рублей.

В марте 18-летний юноша и его 17-летний приятель были в гостях у нового знакомого. Там они, применив насилие, украли телевизор за пять тысяч рублей. Тот же 18-летний балаковец у дома на Саратовском шоссе просто так избил деревянной палкой случайного прохожего. И этого же молодого человека в мае задержали с синтетическим наркотиком, у парня был при себе вес, который считается крупным. В ночь с 26 на 27 июня подросток украл у отчима 14 тысяч рублей.

Юных преступников вычислили сотрудники балаковской полиции.

По местам обучения и проживания молодых людей направили представления. Семерых поместили под подписку о невыезде. Пятеро, в том числе девушка, признали вину.

- Приговором суда 18-летнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 18-летнему – наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 18-летнему – в виде 4 месяцев условного с испытательным сроком 1 год, 17-летнему – в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 17-летнему – в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 16-летнему – в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 15-летнему - в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и 15-летней девушке - в виде 4 месяцев и 5 дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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