Петровский район возглавит Виталий Колдин

Денис Фадеев перестал быть главой Петровского района

С 11 августа обязанности главы Петровского района будет исполнять Виталий Колдин.

Об этом сообщили в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области.

На внеочередном заседании Петровского районного Собрания 10 августа, депутаты удовлетворили прошение об отставке, которое подал потеперь уже бывший глава района Денис Фадеев.

- Заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию Денис Фадеев подал сегодня утром. Депутаты удовлетворили данную просьбу и прекратили его полномочия досрочно с 10 августа. Исполнять обязанности главы Петровского района в соответствии с Уставом будет первый заместитель главы администрации Виталий Колдин, - сообщили в министерстве.

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