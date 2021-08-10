Бусаргин предложил мэрии Саратова действовать, чтобы не порождать домыслы вокруг городского пляжа

Роман Бусаргин считает, что администрация Саратова не доносит до людей информацию о ситуации с пляжем

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что незнание полной информации доводит до абсурда ситуацию вокруг нового пляжа в Саратове.

Бусаргин пояснил некоторую информацию, с учетом данных экспертов и независимых лабораторий.

- Пляж небезопасный? Нет, и еще раз нет. Пляж прошел все необходимые экспертизы и получил положительные заключения. Более того это единственный пляж, отвечающий новым требованиям, установленным в 2021 году. От сильного течения купающихся защищают верхний и нижний молы. Там дежурят спасатели, за порядком следят как охрана, так и сотрудники полиции. Фактически это самый современный и безопасный пляж в регионе. Об этом свидетельствует и малое количество происшествий в акватории у пляжа в купальный сезон 2021 года, сообщил в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Он отметил, что анализ воды в ходе нескольких исследований, в том числе в независимых лабораториях подтвердил, что санитарно-химические показатели в норме. Наличие аммиака, железа, нитритов, нитратов, нефтепродуктов и прочих химических соединений в количестве, угрожающем здоровью и жизни людей, в воде нет.

- По микробиологическим показателям зафиксировали сезонные превышения. По данным экспертов, эти показатели напрямую связаны с повышением температуры воды в Волге и значительным прогревом воды в местах купания. В результате чего ежегодно в конце летнего сезона мы наблюдаем увеличение количества водорослей и их концентрацию на протяжении всей береговой зоны в местах отсутствия подводных течений и ветровых воздействий на протяжении практически всего правого и левого берегов Волги, заливов и притоков реки. В связи с этим специалистами рекомендуется ограничить купание. При снижении температуры воды и среднесуточных температур воздуха ситуация, как правило, улучшается, - заметил председатель правительства области.

Вода у Саратова не пригодна для купания из-за водорослей

По его мнению, администрации Саратова нужно регулярно информировать жителей о сезонных изменениях, чтобы в дальнейшем не порождать домыслы и слухи.