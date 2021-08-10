Массовое отключение в Саратове: Авария на насосной станции оставила без воды десятки тысяч людей

Авария на хозяйстве КВС оставила саратовцев без воды
Проведение аварийно-ремонтных работ на насосной станции сегодня, 10 августа, оставило без воды тысячи людей.
В ООО "КВС" сообщили, что справятся с ремонтом до 13.00.
Но это - ориентировочно.
Без воды жители следующих домов:
Проспект 50 лет Октября, 1-13 (нечетные номера домов);
Волгоградская;
1-й Волгоградский проезд;
Алексеевская;
Рябиновская;
4-й Красноармейский проезд,1;
Украинская;
2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;
Наумовская;
Техническая, 35/45, 47/61, 65;
Генерала Захарова;
Тракторная, 43, 45;
Аптечная;
1-я Аптечная;
2-й Аптечный проезд;
Суворова от ул. Генерала Захарова до ул. Новая;
Курдюмская от ул. Суворова до 2-го Украинского проезда;
3-й Курдюмский проезд;
Замковая;
Замковый проезд;
Гранатная;
Гранатный проезд;
Часовая;
Ракетная;
Новая;
Братская;
Ямская;
1-й Ямской проезд;
Добряковский тупик;
1-й Слободской проезд;
2-й Слободской проезд;
Тверская от ул. Украинская до ул. Посадского;
Тверской проезд;
Крутой тупик;
3-й Нижний проезд от ул. Посадского до ул. Краевая,
Дачная от ул. Посадского до 4-го Украинского проезда.