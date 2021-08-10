Массовое отключение в Саратове: Авария на насосной станции оставила без воды десятки тысяч людей

Авария на хозяйстве КВС оставила саратовцев без воды

Проведение аварийно-ремонтных работ на насосной станции сегодня, 10 августа, оставило без воды тысячи людей.

В ООО "КВС" сообщили, что справятся с ремонтом до 13.00.

Но это - ориентировочно.

Без воды жители следующих домов:

Проспект 50 лет Октября, 1-13 (нечетные номера домов);

Волгоградская;

1-й Волгоградский проезд;

Алексеевская;

Рябиновская;

4-й Красноармейский проезд,1;

Украинская;

2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;

Наумовская;

Техническая, 35/45, 47/61, 65;

Генерала Захарова;

Тракторная, 43, 45;

Аптечная;

1-я Аптечная;

2-й Аптечный проезд;

Суворова от ул. Генерала Захарова до ул. Новая;

Курдюмская от ул. Суворова до 2-го Украинского проезда;

3-й Курдюмский проезд;

Замковая;

Замковый проезд;

Гранатная;

Гранатный проезд;

Часовая;

Ракетная;

Новая;

Братская;

Ямская;

1-й Ямской проезд;

Добряковский тупик;

1-й Слободской проезд;

2-й Слободской проезд;

Тверская от ул. Украинская до ул. Посадского;

Тверской проезд;

Крутой тупик;

3-й Нижний проезд от ул. Посадского до ул. Краевая,

Дачная от ул. Посадского до 4-го Украинского проезда.