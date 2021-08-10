Еще четыре муниципальных образования входят в состав Саратова

Саратов прирастает сельскими районами

В Саратове 10 августа прошли публичные слушания по вопросам согласия на преобразование Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-Курдюмского муниципальных образований путем объединения с муниципальным образованием «Город Саратов».

Никаких дополнительных вопросов и предложений не прозвучало, выступившие представители областной думы и правительства области рассказали, какие плюсы получат сельские поселения, которые войдут в состав Саратова.

Они напомнили, что созданы соответственные четыре управления в администрации Заводского района после вхождения в состав Саратова Бакаевского, Рыбушанского, Синенского муниципальных образований и Красного текстильщика, а также 25 сельских населенных пунктов входящих в них.

Впоследствии будет создан департамент Саратовского муниципального района в рамках администрации Саратова.

В результате на слушании проголосовали единогласно за присоединение очередных территорий к Саратову. Теперь документы отправятся в городскую думу, а затем, в региональный парламент для внесения соответствующих изменений в закон Саратовской области.