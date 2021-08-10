За день два ребенка попали в больницу после ДТП в Саратовской области

Вчера, 9 августа, в Саратовской области произошли два ДТП, в которых пострадали дети. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Пугачевском районе в 10 утра на пересечении Лесозащитной и Гоголя 72-летний мужчина за рулем Toyota Rav 4 столкнулся с мопедом под управлением 15-летнего мальчика, у которого, к тому же, не оказалось прав.

А в 9:50 в Волжском районе Саратова напротив дома №89 на Соколовой 39-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2110» не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в Toyota под управлением 46-летней женщины. В салоне была 16-летняя девочка.

В обоих случаях подростков пришлось госпитализировать.

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