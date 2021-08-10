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Происшествия10 августа 2021 9:08

Подробности стрельбы в Солнечном: в больницу обратились шесть человек

По данным полиции, поссорились две выпивавших там компании
Источник:kp.ru
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Ночью, 8 августа, в Солнечном районе Саратова произошла драка со стрельбой. По результатам шесть человек обратились в медицинские учреждения за помощью.

Инцидент произошел около 3:00 у дома № 13 на улице Академика Семенова.

- Повздорили две компании. Сначала они вместе отдыхали, но затем у них возник конфликт, - рассказали в полиции, - в какой-то момент один из участников драки сходил домой за травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Всего за медицинской помощью обращались шесть участников драки: четверо мужчин и две женщины. Кто виноват, а кто нет – пока рано утверждать, - сообщил представитель главка Владимир Костеров.

Сейчас правоохранители проводят проверку всех обстоятельств случившегося. Травмат у стрелявшего гражданина изъят: он не был на него зарегистрирован.