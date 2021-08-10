Коронавирусом в Саратовской области заразились за сутки 250 человек

250 новых случаев заболевания коронавирусом нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего заразились 75 644 человека.

Выписали с начала пандемии 70 317 человека за сутки – 194.

В Саратове нашли 100 новых случаев, в Энгельсском районе – 35, а в Балашовском – 16.

Среди заболевших 16 детей и 86 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 84 пациентов. Бессимптомно переносят болезнь шестеро саратовцев.

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