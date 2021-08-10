Саратовцам запретили ходить в леса до конца лета

Леса в Саратовской области закрыты для въезда машин и массовых мероприятий Фото: Ольга Симонова

С 9 августа в очередной раз на 21 день продлен запрет на посещение лесов в Саратовской области. Срок очередного продления запрета истекает 27 августа. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

Ограничения связаны с высокой пожароопасностью. По сути, запрещен въезд в леса на машинах (кроме сквозного проезда по дорогам общего пользования, а также запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и рядом с ними.

Также в лесах запрещено проводить культурно-массовые мероприятия.

Запрет впервые в этом году был введен 19 мая.

Кроме этого, в Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который продлится до 31 октября.