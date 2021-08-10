КамАЗ в очередной раз провалился в яму в Кировском районе Саратова

Фото выложили в сеть

Вчера, 9 августа, в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин Кирилл Борисов опубликовал фото с ДТП в Кировском районе.

На снимке видно, как на перекрестке в яму упал КамАЗ. Саратовец уточнил адрес – пересечение Соколовой и Танкистов.

На этом перекрестке подобное не редкость, пишут в комментариях. Оказывается, грузовики регулярно проваливаются там в яму.

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