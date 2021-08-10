Дома в Волжском районе Саратова до полуночи остались без холодной воды

Сегодня, 10 августа, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта трубопровода на Большой Горной, 115 ограничили водоснабжение на этой улице – от Мясницкой до Вознесенской по нечётной стороне; Соколовой, 44/62; Малой Горной, 61/77, 40/54 и в Трудовом переулке, 3/19.

Вернуть воду обещают к 12 ночи.

Подвоз питьевой воды будут организовывать по заявке районной администрации по адресам: Соколовая, 44/62 и Малая Горная, 61/77.

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