В пресс-центре «КП» расскажут о нетипичном туризме в Краснокутском районе

Завтра, 10 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет встреча с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской.

Темой пресс-конференции станет: «Нетипичный туризм. Краснокутский район».

Бородянская расскажет об интересных местах, связанных с приземлением второго человека в космосе Германа Титова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.