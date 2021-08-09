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Общество9 августа 2021 17:10

В пресс-центре «КП» расскажут о нетипичном туризме в Краснокутском районе

Там приземлился Герман Титов
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Завтра, 10 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет встреча с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской.

Темой пресс-конференции станет: «Нетипичный туризм. Краснокутский район».

Бородянская расскажет об интересных местах, связанных с приземлением второго человека в космосе Германа Титова.

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