В пресс-центре «КП» расскажут о нетипичном туризме в Краснокутском районе

Завтра, 10 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет встреча с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской.
Темой пресс-конференции станет: «Нетипичный туризм. Краснокутский район».
Бородянская расскажет об интересных местах, связанных с приземлением второго человека в космосе Германа Титова.
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