Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 9 августа, стало известно, что медработникам продлеваются доплаты за работу с коронавирусом. На эти цели выделено 46 миллиардов рублей.

«Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях: помогают заболевшим в «красных зонах», больницах и поликлиниках. Правительство готово продолжить поддержку», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, специальные доплаты для медиков, работающих с больными коронавирусом, были введены в 2020 году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.