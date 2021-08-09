Водитель автобуса №90 отобрал проездные у детей. Администрация Саратова начала проверку

Сегодня, 9 августа, в одном из саратовских сообществ в соцсети пожелавший остаться анонимным горожанин рассказал о том, как водитель автобуса отобрал у его брата и сестры проездные билеты.

Горожанин пишет, что в период с 3 до 4 часов сегодняшнего дня его 11-летний брат и восьмилетняя сестра выходили из автобуса №90 на остановке «Комбайн». Мальчик протянул водителю проездные, а тот отобрал у детей билеты на весь август и высадил их.

Автор поста пишет, что дети не смогли запомнить номер автобуса. Горожанин просит разобраться в произошедшем.

В комментариях ответила городская администрация:

- По информации Транспортного управления, по данному факту будет проведена проверка.

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