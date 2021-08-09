МЧС советует саратовцам много пить и спасаться от жары с помощью трав

Михаил Фролов

Сегодня, 9 августа, стало известно, что в ближайшие дни саратовцев ждет аномальная жара. С 10 по 16 августа в регионе очень высокая температура: ночью от +18 до +23 градусов, днем от +32 до +37 градусов.

В связи с этим, МЧС публикует некоторые рекомендации для жителей региона:

1. Пить много жидкости. Лучше всего минеральную воду. Основной объем воды лучше пить утром и вечером — в это время организм лучше сохраняет влагу в тканях. В жару не стоит употреблять алкоголь.

2. Употреблять в пищу помидоры, огурцы и арбузы. Горячим блюдам предпочитать холодные.

3. Чаще практиковать прохладный душ, делать обтирания. Можно принимать ванны с настоями трав-антисептиков (ромашки, чистотела, череды) — они отлично дезинфицируют кожу.

Также на этой неделе почти по всей области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс горимости. Спасатели напоминают, что за несоблюдение требований пожарной безопасности. предусмотрены серьезные штрафы.

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