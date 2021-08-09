Рецидивист из Федоровского района изрезал приятеля ножом за обвинение в «стукачестве»

Житель Федоровского района Саратовской области был осужден за жестокое нападение на приятеля. В ответ на обвинение в «стукачестве» в местах лишения свободы, он восемь раз ударил его ножом.

Суд вынес приговор 37-летнему жителю села Долина, нанесшему своему приятелю тяжелые травмы. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля 2021. 37-летний мужчина пригласил к себе 39-летнего знакомого и еще одного товарища. Они распивали спиртное. Ближе к вечеру один из гостей лег спасть, а хозяин жилища и 39-летний приятель, с которым они ранее вместе сидели в тюрьме, продолжили выпивать.

Мужчины обсуждали то, как отбывали свой срок и в какой-то момент гость обвинил 37-летнего селянина в том, что в колонии он был «стукачом». Не стерпев обиды, хозяин предложил выйти во двор и разобраться. Там гость толкнул его, в ответ 37-летний мужчина схватил нож и восемь раз ударил оппонента. Затем он разбудил спавшего приятеля и обратился к своим родственникам с просьбой вызвать бригаду скорой помощи и полицию.

Стоит ответить, что изначально злоумышленник сообщил своей родне и полицейским, что на пострадавшего напал второй гость. Однако потом он раскаялся и признался, что сам ранил приятеля.

Пострадавшему пришлось удалить селезенку. Нападавший получил 3,5 года колонии строгого режима, о чем информирует региональный СУ СК.

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