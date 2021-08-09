Во время ремонта тротуара в Саратове повредили забор и дом пенсионерок

Фото выложили в сеть

Жительница центра Саратова пожаловалась на сломанный дорожными рабочими забор. Любовь Дунаева написала о своей проблеме в одном из городских сообществ в соцсети.

62-летняя женщина пишет, что живет вместе с 90-летней мамой. Мать и дочь – труженицы тыла на пенсии, живущие в доме №96 на Вольской. Когда на их улице меняли асфальт, дорожники в нескольких местах повредили забор и фундамент дома.

Фото выложили в сеть

Горожанка рассказывает, что с этим вопросом обращалась к замглавы Кировского района Юрию Дынкину. Женщине пообещали всё починить. В итоге с фундаментом разобрались, а ограждение оставили в прежнем виде.

Тогда Любовь снова обратилась к Дынкину. Тот пообещал прислать рабочих в течение недели, но никто так и не приехал. Пенсионерка просит помощи в решении вопроса.

- Да вот ещё, когда сломали, обратилась к подрядчикам, чтобы отремонтировали, ответ: платите, поставим, хотите даже новый. Вывод такой: специально ломают, - резюмирует Любовь.

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