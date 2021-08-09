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Общество9 августа 2021 15:57

Саратовец пожаловался на угрозы со стороны лже-газовика

Инцидент произошел на Пензенской улице
Источник:kp.ru
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Заводской Online Саратов

Заводской Online Саратов

Сегодня, 9 августа, житель Заводского района рассказал о визите лже-газовика. Молодой человек угрожал горожанину и пытался обмануть его.

Как сообщает один из городских пабликов, инцидент произошел в многоквартирном доме на Пензенской.

- Двое парней настырно предлагают проверку вентиляции и газа и говорят, что иначе «будете вызывать за свой счет», - объясняет автор поста, - После просьбы показать документы один из молодых людей достал какую-то корочку и паспорт. После попытки сфотографировать он сказал, что разобьет телефон и начал закрывать дверь. Будьте осторожны, рассказал житель Заводского района.

Напомним, за время пандемии газовиков-мошенников в Саратове стало больше. Иногда они перемещаются большими группами.

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