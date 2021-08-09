Реконструкция моста на Стрелке займет три года

Сегодня, 9 августа, на брифинге по вопросам благоустройства Саратова председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев заявил, что на данный момент завершена подготовка проекта по ремонту мостового перехода на Стрелке.

- Проект крупный, рассчитан на 6 – 7 миллионов, ремонт продлится три года. Сейчас он проходит одобрение государственной экспертизы.

В Саратове 3 из 12 переездов требуют ремонта. На следующий год запланирован ремонт моста в Глебучевом овраге, моста на 8-й Дачной и Алтынный мост. Проекты по ним также составлены и проходят экспертизу.

Запланирован ремонт моста на Радуге и ремонт моста по адресу Орджоникидзе, 1, где 15 июля этого года произошло резонансное ЧП: грузовик упал с моста и спровоцировал взрыв газопровода.

Чиновник также отметил, что девять железнодорожных переходов в Саратове требуют ремонта, в том числе в Жасминном поселке. Ремонтные работы запланированы на 2022 – 2023 годы.

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