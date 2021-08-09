Дожди придут в Саратовскую область вместе с 40-градусной жарой

Специалист Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю.

На этой неделе ожидается жаркая погода. Во вторник и среду – переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный – от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 14 м/с.

Ночью будет от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днём – 32-37, в среду – 33-38.

Во второй половине недели характер погоды будет более неустойчивым. Преимущественно в Правобережье 12-го и 13-го августа местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозах шквалистого характера – порывы до 15-20 метров в секунду.

- Температурный режим четверга самый высокий. Ночью – от 19 до 24 градусов, днем – 35-40. 40 градусов ожидаются в восточных и юго-восточных районах области. 40 градусов являются опасным явлением под названием «сильная жара», - уточнила Васильева.

В пятницу будет от 35 до 40 в Левобережье и 25-30 – в Правобережье. Ветер начнет поворачивать на Северо-запад. Местами, по правому берегу, пройдут дожди с грозами.

- Такой температурный фон на 6-9 градусов выше климатической нормы, - уточнила Васильева.

В Саратове в ближайшие двое суток ночные температуры составят около 20 градусов. Днем – 34-36. В самый жаркий день, четверг, температура поднимется до 38 градусов. В пятницу: 22-24 – ночью, днём – 35-37. Во второй половине недели в облцентре также могут пройти дожди.

Температура воды на Волгоградском водохранилище в районе Саратова на сегодняшнее утро составила 25,6 градусов тепла.

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