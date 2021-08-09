Открытие сквера имени Гагарина отложено из-за критики асфальта на дорожках

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Глава администрация Саратова Михаил Исаев на брифинге 9 августа сообщил, что открытие сквера имени Юрия Гагарина в Заводском районе отложено из-за критики горожан и посетившего площадку спикера Госдумы Вячеслава Володина. По мнению первых посетителей, асфальтовое покрытие дорожек находится в неудовлетворительном состоянии.

- В связи с критическими замечаниями, доработка дорожек продлится до конца недели, - заявил глава Саратова.

Ранее сквер обещали открыть после масштабной реконструкции 1 июля.

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