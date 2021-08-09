На ремонт тротуаров в четырех районах Саратова выделено 403 миллиона рублей

Жителям есть, что сказать городским властям по поводу ремонта тротуаров

Глава администрации Саратова Михаил Исаев сообщил, что на данный момент уже выделены средства на завершение ремонта тротуаров в Саратове. 403 миллиона рублей направлены на завершение запланированного ремонта тротуаров в Октябрьском, Волжском, Фрунзенском и Ленинском районах. Только на последний из них уйдет 127 миллионов.

Кировский и Заводской районы Саратова также получат средства: по 100 миллионов. Будут закончены все тротуары на балансе города. Еще 300 миллионов должны поступить в регион в следующем году.

На брифинге в администрации 9 августа глава города также отметил, что помимо инициированного властями ремонта тротуаров, принимаются также заявки от горожан.

- Просьбы саратовцев рассматриваются в рабочем порядке, мы постоянно отслеживаем соцсети на предмет жалоб, - заявил Исаев.

Напомним, саратовцы постоянно сталкивают не только с давно не ремонтированными тротуарами, но также с последствиями свежего ремонта и замены бордюров.