Определены кандидатуры на должность главы Ртищевского района

Сегодня, 9 августа, прошел конкурс на место главы Ртищевского района Саратовской области.
- В состав комиссии от органов государственной власти Саратовской области вошли министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр информации и печати области Светлана Бакал, депутаты Саратовской областной Думы Александр Санинский и Виктория Костенко, - говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства по территориальным образованиям.
В итоге на рассмотрение вынесли две кандидатуры: и.о. главы района Александра Жуковского и и.о. начальника отдела по земельным отношениям и управлению имуществом районной администрации Дениса Сулейманова.
На ближайшем заседании районного Собрания изберут главу муниципалитета.
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