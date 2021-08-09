Житель Марксовского района подозревается в убийстве бывшего тестя, проломив ему грудную клетку

СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 9 августа, стали известны подробности инцидента в Марковском районе Саратовской области. 68-летний мужчина скончался из-за тяжелых травм в машине скорой. Выяснилось, что его убили.

4 августа 2021 года около 21:00 бригада скорой помощи прибыла по вызову в село Бобровка. Сообщалось о том, что 68-летний мужчина получил травму грудной клетки. Однако до больницы его не довезли: пострадавший скончался.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний бывший зять погибшего. По данным следствия, в тот вечер он пришел во двор бывшего тестя и сильно ударил его ногой в грудь в ходе конфликта.

Сейчас молодой человек заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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