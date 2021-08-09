В первой половине понедельника сразу три новых отключения воды произошли в Саратове

Сегодня, 9 августа, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды, о чем информирует ООО «КВС».

По адресу: Селекционный проезд, 4, то есть около сквера имени Н.М. Тулайкова ведется устранение повреждений на городском водопроводе. На время работ ограничено холодное водоснабжение абонентов Селекционного проезда, 2-12.

Восстановить подачу воды специалисты обещают к 20:00.

Также авария проспекте Энтузиастов, 88 до 20.00 оставила без холодной воды в кранах жителей домов на улицах Ленинградская, Вологодская, Азина, 1-21, Васильковская, 3-19а; Верхоянская, 2-8, пр. Энтузиастов, 66-86; Солнечная, 1-6.

Также не ранее 20.00 планируется завершить отключение воды после повреждения на городском водопроводе по адресу 8-й Крекингский проезд, 1/2.

Тут без воды жители домов на улицах 5-й Крекингский проезд, 9/19; Тульская, 10а; частный сектор по 5-му Крекингскому проезду, 5-15; 6-му Крекингскому проезду, 2,4,6,8; 8-му Крекингскому проезду.

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