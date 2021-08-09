В Саратовской области стали чаще усыновлять детей

В Саратовской области стали больше усыновлять и чаще выяснять отцовство Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня, 9 августа, правительство Саратовской области опубликовало последние данные по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Согласно данным специалистов, в июле в регионе было подано 263 иска об установлении отцовства. За семь месяцев 2020 года таких запросов было уже 1 839, что почти на 10 процентов больше, чем в 2020 году: тогда было 1 673 иска.

За июль жители региона также усыновили 13 детей, а за семь месяцев 2021 года усыновленных детей было 94 против всего 56 в 2020 году.

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