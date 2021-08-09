Смертность в Саратовской области за полгода выросла на 18,5 процента

Рождаемость в Саратовской области продолжает наращивать отставание от смертности

Сегодня, 9 августа, правительство Саратовской области опубликовало последние данные по смертности в регионе. Опубликованные сведения свидетельствуют об усилении негативных тенденций.

За семь месяцев 2021 года в регионе родились 10 608 детей, а умерли 24 685 человек. Убыль населения продолжает увеличиваться, для сравнения, за первые семь месяцев 2020 года соотношение смертности и рождаемости составляло 10 653 к 20 829 человек. Таким образом, по прошествии года рождаемость сократилась на 0,42%, а смертность выросла сразу на 18,5% - умерло почти на четыре тысячи человек больше.

Стоит заметить, что в 2020 году рождаемость была на 48,85 процента меньше смертности, а в 2021 году рождаемость меньше смертности уже на 57,03 процента.

В наступившем году, согласно данным статистики, жители Саратовской области стали умирать в два с лишним раза чаще, чем рождаться.

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