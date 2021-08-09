Авария автобуса под Саратовом: Водитель уходил от столкновения с животным

В перевернувшемся автобусе пострадали 12 человек Фото: Саратовская областная служба спасения

Все шестеро пострадавших в перевернувшимся автобусе в Калининском районе – жители Саратовской области. Они находятся в районной больнице Калининска в состоянии средней тяжести. Еще шестерых отпустили домой после оказания медпомощи.

- По словам водителя, не справился с управлением он якобы из-за выбежавшего под колеса дикого животного. Известно, что автобус принадлежит ИП Гусейнов. Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручил изучить деятельность перевозчика, – рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем инстаграм.

В региональном СУ СКР сообщили, что Следственным отделом Балашова по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.