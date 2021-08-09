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Общество9 августа 2021 12:28

Аппарат уполномоченной по правам ребенка подключился к истории с саратовским «Маугли»

Ребенка оставляют с восьмью собаками
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Аппарат уполномоченной по правам ребенка обратил внимание на историю с «Маугли». На портале «Лица губернии» написали обращение к уполномоченной Татьяне Загородней.

Автор обращения пишет, что мальчика запирают дома с восьмью собаками. По словам горожанки, ребенку запрещают заниматься чем-либо кроме присмотра за животными. Иногда мальчик сбегает к соседям за книгой.

Загородняя рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что юристы аппарата уже подключились к разбирательству. Через несколько часов должна появиться информация о ребенке.

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