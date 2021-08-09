Аппарат уполномоченной по правам ребенка подключился к истории с саратовским «Маугли»

Аппарат уполномоченной по правам ребенка обратил внимание на историю с «Маугли». На портале «Лица губернии» написали обращение к уполномоченной Татьяне Загородней.
Автор обращения пишет, что мальчика запирают дома с восьмью собаками. По словам горожанки, ребенку запрещают заниматься чем-либо кроме присмотра за животными. Иногда мальчик сбегает к соседям за книгой.
Загородняя рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что юристы аппарата уже подключились к разбирательству. Через несколько часов должна появиться информация о ребенке.
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