Еще 17 жителей Саратовской области погибли от коронавируса

В Саратовской области за минувшие сутки еще 17 пациентов скончались в госпиталях от коронавируса.

В региональном минздраве уточнили, что умерли десять мужчин и семеро женщин в возрасте от 35 до 86 лет.

Подробностей о течении заболевания у пациента 35 лет не сообщается.

С начала пандемии количество смертей от коронавируса в Саратовской области достигло 1897.

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