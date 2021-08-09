Сбор в школу ребенка обойдется в Саратове в 12,6 тысяч рублей

Специалисты платформы «Авито» выяснили, сколько потребуется денег, чтобы собрать ребенка в школу. Напомним, 2 августа в Саратовской области по поручению Президента Владимира Путина начали выплачивать 10 тысяч рублей на каждого школьника.

Средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в Саратове в этом году составила 12 600 рублей. В основной набор входят: школьная и спортивная формы, пенал, рюкзак и ноутбук – в свете последних лет вещь уже необходимая для обучения.

Родителям девочек в этом году школьная форма обойдется в 700 рублей, что на 17% дороже, чем прошлым летом. А мамам и папам мальчиков придется потратить на форму в среднем тысячу рублей – за год цена выросла на 25%.

А спортивная форма, как и в прошлом году, стоит и для мальчиков и для девочек в среднем 500 рублей.

Рюкзаки в сравнении с прошлым годом подорожали на 10%. В среднем они стоят 550 рублей. Пеналы же подорожали на 40% – 700 рублей.

Средняя стоимость набора канцелярских принадлежностей для первоклассника составила 400 рублей.

Ноутбук же в Саратове в среднем можно купить за 10 тысяч рублей, что на 25% дороже, чем в 2020 году.

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