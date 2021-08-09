Министр Костин пообещал лично обзванивать пенсионеров, отказавшихся от прививки

Олег Костин

Глава регионального минздрава будет проверять списки пенсионеров. Которые должны быть в каждом фельдшерско-акушерском пункте в селах

Министерство здравоохранения Саратовской области начало организовывать выезды врачей на фельдшерско-акушерские пункты отдаленных поселков области.

Кроме прочего, здесь проводится вакцинация населения от коронавируса. Министр Олег Костин поручил главврачам районов взять на строгий персональный контроль вакцинацию жителей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

- В каждом ФАПе должны быть поименные списки этих людей с отметками о вакцинировании. Лично буду обзванивать этих людей и спрашивать, предлагалась ли им вакцинация? Согласились ли они на нее или отказались? По какой причине? Главврач больницы вместе с фельдшером ФАПа, старшим по селу должны напрямую общаться с жителями, проводить встречи, подворные обходы, рассказывать о важности вакцинации, о последствиях отказа от прививок, разъяснять людям все риски. Эту работу буду проверять сам и принимать в ней непосредственное участие, - сказал глава минздрава.