Житель Балашова исчез во время купания: Тело нашли водолазы на дне

Мужчину нашли на дне пруда Фото: Саратовская областная служба спасения

Купание в пруду возле улицы Грейдерная в Балашове вечером 8 августа завершилось трагедией.

По предварительным данным, полученным следователем регионального СУ СКР, в вечернее время 52-летний житель Балашова вместе с приятельницей пришел искупаться.

Мужчина направился плавать, Женщина осталась на берегу, мужчина пошел поплавать. Внезапно он пропал из поля зрения. Женщина некоторое время ждала, может он вынырнет, а потом вызвала полицию.

Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли тело утонувшего мужчины и передали следственно-оперативной группе следственного комитета.

К поискам мужчины были привлечены водолазы областной службы спасения. Они обнаружили его тело на дне водоема на следующий день, сегодня, 9 августа.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено.