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Происшествия9 августа 2021 9:04

В болоте под Балашовом нашли тело пропавшего две недели назад мужчины

Сергея искали волонтеры «Лиза Алерт»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Следователи начали проверку после обнаружения мертвым пропавшего жителя села Михайловка Балашовского района. Мужчина ушел из дома в ночь с 23-го на 24-е июля.

Напомним, ранее мы писали о пропаже 58-летнего Сергея Косолапова. Тогда к поискам подключились волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт».

Правоохранители занялись поисками после обращения родственников Сергея. 7 августа тело мужчины наши на окраине села в болоте.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, мужчина скончался около 10 дней назад. Судмедэксперт установит точную причину гибели Сергея.

Сотрудники регионального СУ СК выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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