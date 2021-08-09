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Общество9 августа 2021 8:51

В Саратовской области коронавирусом заразились еще 255 человек

Выписались 234 саратовца
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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255 новых случаев заболевания коронавирусом нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего заразились 75 394 человека.

Выписали с начала пандемии 70 123 человека за сутки – 234.

В Саратове нашли 115 новых случаев, в Энгельсском районе – 30, а в Балашовском и Балаковском – по 15.

Среди заболевших 18 детей и 74 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 78 пациентов. Бессимптомно переносят болезнь четверо саратовцев.

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