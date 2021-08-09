Двое пострадавших в ночном ДТП с автобусом находятся в Калининской больнице в тяжелом состоянии

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину лично проконтролировать ситуацию с пострадавшими в ночном ДТП.

Напомним, сегодня, 9 августа, около 2 часов ночи в Калининском районе перевернулся автобус «Белгород-Саратов». В нем ехали 20 пассажиров и двое водителей. Пострадали 12 человек.

Шестеро пассажиров госпитализированы в Калининскую районную больницу. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе Радаева.

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