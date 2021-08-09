Под Саратовом перевернулся автобус, много пострадавших

В Калининском районе перевернулся автобус
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Около 2 ночи ночи сегодня, 9 августа, на 621 км трассы Р-22 в Калининском районе Саратовской области перевернулся автобус с людьми.
Авария произошла у села Большая Ольшанка.
По предварительным данным, водитель пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.
В салоне автобуса находилось двое водителей и 20 пассажиров. Детей среди них не было.
На месте аварии работают следователи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В региональном СУ СКР сообщили, что за медицинской помощью обратились 12 человек.В ГИБДД области уточнили, что шестерых из них госпитализировали, остальным назначено амбулаторное лечение.
Следователями и криминалистами регионального СК в настоящее время продолжается проведение осмотра места происшествия.
Автобус перевернулся в кювете
Фото: ГИБДД по Саратовской области