Под Саратовом перевернулся автобус, много пострадавших

В Калининском районе перевернулся автобус Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около 2 ночи ночи сегодня, 9 августа, на 621 км трассы Р-22 в Калининском районе Саратовской области перевернулся автобус с людьми.

Авария произошла у села Большая Ольшанка.

По предварительным данным, водитель пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.

В салоне автобуса находилось двое водителей и 20 пассажиров. Детей среди них не было.

На месте аварии работают следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В региональном СУ СКР сообщили, что за медицинской помощью обратились 12 человек.В ГИБДД области уточнили, что шестерых из них госпитализировали, остальным назначено амбулаторное лечение.

Следователями и криминалистами регионального СК в настоящее время продолжается проведение осмотра места происшествия.