Осенняя облачность наступает на Саратовскую область

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 9 августа.

В регионе облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер веет с Востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 31 до 36 градусов выше нуля.

Ночью термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла.

В Саратове сейчас +22°С. К 10 утра температура поднимется до +28°С, а максимально воздух прогреется до +34°С. Минимальная ночная температура составит +21°. Ветер северо-восточный – от 1 до 6 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Облачно.

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