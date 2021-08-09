В Саратове женщина зарезала домашнего тирана

Убийство произошло во время домашнего скандала Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова 47-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело и женщина призналась.

По версии следствия, вечером 7 августа она пришла с работы домой на 3-й Цементный проезд. 50-летний муж устроил скандал, но она сдержалась и не вступила в конфликт. Супруги даже сходили в магазин, и мужчина после возвращения выпил. Это распалило его ярость, он принялся выказывать агрессию. Женщина не смогла более терпеть и ударила его ножом в грудь.

Смерть наступила на месте, соседи вызвали полицию.

Во время допроса женщина заявила, что причиной убийства стало длительная агрессия со стороны мужа.

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