Труп пропавшего жителя Балашовского района нашли в болоте

Тело мужчины нашли на болоте Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области 7 августа полицейские нашли тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в болотистой местности на краю села Михайловка.

Ранее родственники 58-летнего местного жителя обратились в полицию с заявлением о его исчезновении — он ушел из дома в ночь на 24 июля. В итоге тело удалось найти во время оперативных мероприятий.

Следователи начали проверку, осмотрели место происшествия и труп. Следов насильственной смерти не выявлено, предварительно установлено, что он скончался около 10 дней назад.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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