Труп пропавшего жителя Балашовского района нашли в болоте

Тело мужчины нашли на болоте
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области 7 августа полицейские нашли тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в болотистой местности на краю села Михайловка.
Ранее родственники 58-летнего местного жителя обратились в полицию с заявлением о его исчезновении — он ушел из дома в ночь на 24 июля. В итоге тело удалось найти во время оперативных мероприятий.
Следователи начали проверку, осмотрели место происшествия и труп. Следов насильственной смерти не выявлено, предварительно установлено, что он скончался около 10 дней назад.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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