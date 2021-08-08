В Саратовской области сгорел Дом культуры

Пожар в ДК Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В поселке Приузенский Александровогайского района Саратовской области жители остались без Дома культуры.

Сегодня, 8 августа, одноэтажное кирпичное здание вспыхнуло и на стоящей жестокой жаре практически полностью выгорело чуть менее, чем за час.

Пожар в здании ДК на улице Первомайская начался с кровли, вызов в МЧС поступил в 18.28.

На место ЧП прибыли три пожарных расчета, к 19.07 они смогли остановить дальнейшее распространение огня. К 19.34 пожар был полностью потушен, он успел пройтись по 400 кв метров здания.

Пострадавших на пожаре нет, кроме культуры.