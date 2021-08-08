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Происшествия8 августа 2021 19:03

Женщина и трое детей пострадали в ДТП в Саратове

Все они получили различные травмы и госпитализированы
Источник:kp.ru
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Авария, в которой пострадали трое детей и женщина

Авария, в которой пострадали трое детей и женщина

Фото: Саратовская областная служба спасения

Вечером 8 августа возле поселка Рейник Заводского района Саратова произошло ДТП, в котором пострадали дети.

На пульт оперативного дежурного областной службы спасения сообщение поступило около 17:50. Вблизи поселка Рейник столкнулись Skoda и Kia.

- В результате ДТП пострадали женщина и трое детей из Skoda. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения госпитализировали женщину 1988 г.р. и девочку 2012 г.р. Медики скорой помощи госпитализировали девочку 2010 г.р. и мальчика 2016 г.р., - сообщили в облспасе.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте столкновения работали также сотрудники ДПС и пожарной охраны.