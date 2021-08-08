Саратовские чиновники полтора месяца не могут убрать опасные батуты в Солнечном-2

Батуты в Солнечном-2 продолжают работать, несмотря на попытки городских чиновников прекратить нарушение закона

Саратовские чиновники полтора месяца изображают усилия по ликвидации незаконных игровых комплексов в Солнечном-2.

В администрации Кировского района Саратова отреагировали на публикацию «КП-Саратов» о том, что с начала лета никто не убирает опасные для детей батуты на проспекте Мюфке.

- После принятия вступления в силу постановления администрации Саратова от 25.06.2021 № 1701 ИП Прошкину И.Ю. направлены уведомления об освобождении территории от ранее размещённых аттракционов. Сотрудники полиции неоднократно привлекали его к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ. В связи с имеющейся информацией по факту функционирования батутов на бульваре им. К.Л. Мюфке, администрацией Кировского района подано исковое заявление в Кировский районный суд об освобождении земельного участка, - сообщили в районной администрации.

Напомним, ранее Общественная палата Саратовской области получила ответ прокуратуры на вопрос о батутах на бульваре Мюфке в Солнечном-2. Все они оказались незаконно размещенными. При этом игровые комплексы для детей без разрешений функционируют с апреля.

После трагедии в Барнауле, когда две девочки улетели с батутов на трамвайные пути, мэр Саратова Михаил Исаев поручил проверить такие аттракционы.