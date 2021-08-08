В Балаково ставившего сети рыбака нашли утонувшим рядом с перевернутой лодкой

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Жителя Матвеевки Балаковского раойна Саратовской области нашли мертвым на поверхности воды рядом с его перевернутой лодкой.

Родственники бросились разыскивать 55-летнего рыбака, после того, как вечером 7 августа он ушел ставить сети на реку Березовка и не вернулся и не вернулся утром.

- Прибыв на берег реки, они обнаружили мотороллер, на котором приехал мужчина, а в воде его перевернувшуюся лодку. Рядом с ней на поверхности воды находилось тело мужчины. Для извлечения его из реки были привлечены спасатели областной службы спасения, - сообщили в региональном СУ СКР.

Следователем не обнаружил признаков насильственной смерти на теле мужчины.

По результатам проверки следственного комитета будет принято соответствующее процессуальное решение.