Панков раскритиковал предложение коммунистов увеличить продолжительность рабочей недели

Николай Панков

Предложение увеличить рабочую неделю или вообще отказаться от выходных раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков. По его мнению, такое предложение со стороны представителей КПРФ ведёт к прямому нарушению прав россиян.

- Нельзя допускать увеличения рабочей недели, о котором говорят коммунисты. Представители КПРФ в очередной раз демонстрируют свое отношение к людям. Так, в 17-м году они кричали: земли - крестьянам, фабрики - рабочим. Что сделали в итоге? Что получилось? Историю нужно помнить, чтобы не повторять прошлых ошибок.

Так и продразверстку обратно предложат скоро вернуть и барщину.

В нашей стране во главе стоит человек. Его благополучие. А предложение коммунистов преследует собой ущемление прав наших жителей. Спросите у людей, им нужна эксплуатация все семь дней? Такое допустить нельзя, - заявил Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

Напомним, зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) заявил, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать об увеличении рабочей недели.